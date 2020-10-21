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  4. İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü! Belediye otobüsü iki eve böyle çarptı

İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü! Belediye otobüsü iki eve böyle çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 17:50 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkarak iki eve çarpan belediye otobüsündeki yolculardan 6'sı hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

Zeytinlik Mahallesi 1171 Sokak'ta yol alan ESHOT otobüsü, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkarak kaydı ve sokak üzerindeki evlere çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralanan, otobüste bulunan yolculardan 6'sı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüsün çarptığı iki evde hasar oluştu.

"SANKİ BOMBA PATLADI"

Evi hasar gören mahalle sakinlerinden 51 yaşındaki Emine Kızılçınar, kaza sırasında evinde uyuduğunu belirterek, "Sanki bomba patladı. Kalkıp kendimi hemen dışarı attım. Sonra baktığımda evin bir kısmı yıkılmıştı." dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kazayı, sokaktaki bir güvenlik kamerası da saniye saniye kaydetti.

(AA)

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