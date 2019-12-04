HABER

İzmir’de feci kaza! 19 yaşındaki sürücü yaşlı adamı metrelerce sürükledi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 23:28 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen bisikletli hayatını kaybetti.

İzmir’de feci kaza! 19 yaşındaki sürücü yaşlı adamı metrelerce sürükledi!

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bostanlı Mahallesi Hasan Ali Yücel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun sağ şeridinde seyir halinde bulunan bisiklet sürücüsü Hatay D’ye, aynı istikamette gitmekte olan ve hızlı olduğu iddia edilen O.K. (19) idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bisiklet 77 metre, sürücüsü yaşlı adam ise 34 metre sürüklendi. Yaşlı adam kanlar içerisinde yere düşerken, durumu gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontroller neticesinde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü genç ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

İzmir’de feci kaza: Bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

PARTNER Dünyanın en çok tercih edilen metropolleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en çok tercih edilen metropolleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
15 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattılar15 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattılar
Yürümekte zorluk çeken yaşlı kadına polis yardım ettiYürümekte zorluk çeken yaşlı kadına polis yardım etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Karşıyaka trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

TBMM'de gerginlik! 'İt dedin' tartışması

TBMM'de gerginlik! 'İt dedin' tartışması

Emniyetten Burak Yılmaz açıklaması

Emniyetten Burak Yılmaz açıklaması

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana’da bin polisle asayiş uygulaması

Emniyet sokağa indi! Tam bin polis katıldı!

Batman’da PKK/KCK operasyonunda 7 kişi daha tutuklandı

HDP'li vekil adayı ve 7 kişi tutuklandı!

Adıyaman'da polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı

Polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı

Bursa'da bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa'da bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Konya’da pancar yüklü TIR devrildi! Karayolu tarlaya döndü!

Bir anlık dikkatsizlik karayolunu bu hale getirdi!

Isparta’da otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Isparta’da otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.