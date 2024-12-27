İzmir'de feci kaza! 3 araç çarpıştı: Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Hüseyin Yılman'ın (47) kullandığı otomobil, Ali Ç. yönetimindeki kamyonet ile Hüseyin G. idaresindeki kamyonet, Denizli-Ödemiş kara yolunun Kaymakçı Mahallesi girişinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hüseyin Yılman ve annesi Vesile Yılman (69) yaşamını yitirdi, araçlardaki Fatma Y, Cansel P, Mehmet Emre Y. ve kamyonet sürücüsü Ali Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kent merkezi ve ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerden Fatma Y. ve Mehmet Emre Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır