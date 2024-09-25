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  4. İzmir'de feci kaza: 6 metre yüksekten alt geçide uçtu! 3 ölü, 2 yaralı...

İzmir'de feci kaza: 6 metre yüksekten alt geçide uçtu! 3 ölü, 2 yaralı...

25.09.2024 13:27
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Son dakika: İzmir'in Konak ilçesinde, hastanedeki yakınlarını ziyarete giden otomobil rampa inerken bariyeri aşıp 5 metreden köprülü kavşağın battı çıktısına düşünce araçtaki 5 kadından 3'ü öldü, 2'si ise yaralandı.

İzmir'de feci kaza: 6 metre yüksekten alt geçide uçtu! 3 ölü, 2 yaralı...

Son dakika: Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

3 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İzmir hastane
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