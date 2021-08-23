HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de feci kaza! Aracı görenler gözlerine inanamadı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de feci kaza! Aracı görenler gözlerine inanamadı: 1 ölü, 2 yaralı

23.08.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Balçova ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan taksi, Kazakistan uyruklu kadının hayatını kaybetmesine neden oldu. Feci kazadan 2 kişi yaralı şekilde kurtulabildi.

İzmir'de feci kaza! Aracı görenler gözlerine inanamadı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Balçova Viyadüğü yakınında meydana geldi. Engin Büyük (43) idaresindeki taksi Balçova istikametinde seyir halindeyken, Selman Arslan (38) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevre güvenliğini aldı.

TAKSİNİN İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde taksi içinde yolcu olarak bulunan Kazakistan uyruklu Dınara Utegenova 'nın (31) hayatını kaybettiği belirlendi. Takside sıkışan sürücü Büyük ve yolcu Kazakistan uyruklu Umıt Amangalı (27) itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Dınara Utegenova'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

izmirde-taksi-tira-carpti-kazakistanli-kadin-oldu-2-agir-yarali_5336_dhaphoto1

TAKSİ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı hurdaya dönen taksinin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü sahilde adım atacak yer kalmadıÜnlü sahilde adım atacak yer kalmadı
Böyle gizlenmişler! Gerçeği ihbar ortaya çıkardıBöyle gizlenmişler! Gerçeği ihbar ortaya çıkardı
Meteoroloji'den 10 il için kritik uyarı!Meteoroloji'den 10 il için kritik uyarı!
Anahtar Kelimeler:
İzmir Kazakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
araba renault symbol bu arada tahmini 2013
Ticari taksilerin alayı trafik kurallarına uymuyor en saş şeritten o kadar hızlı gidip araç mı sollanır ne bu telaş. Arabayı teslim etmeden önce birkaç yolcu daha alayım diye neden insanları pisi pisine öldürüyorsunuz

En Çok Okunan Haberler

Acil servis savaş alanına döndü! "Çocuğun kolunu acıttı"

Acil servis savaş alanına döndü! "Çocuğun kolunu acıttı"

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...

İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...

Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.