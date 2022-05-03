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  4. İzmir'de feci kaza! Bariyere ok gibi saplandı

İzmir'de feci kaza! Bariyere ok gibi saplandı

03.05.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Menemen ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.

İzmir'de feci kaza! Bariyere ok gibi saplandı

İzmir'in Menemen ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

BARİYERE SAPLANDI

Fırat Y. yönetimindeki 19 ACD 938 plakalı otomobil Kuzey Ege Otoyolu'nun Yahşelli Mahallesi sınırlarında henüz belirlenemeyen nedenle bariyere çarptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araç sürücüsü Fırat Y. ile otomobilde bulunan Enes E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yaralanan S.D, T.B. ve Ö.A. Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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