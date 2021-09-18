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  4. İzmir’de feci kaza! Belediye otobüsü ile TIR çarpıştı: 12 yaralı

İzmir’de feci kaza! Belediye otobüsü ile TIR çarpıştı: 12 yaralı

18.09.2021 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Aliağa ilçesinde belediye otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Korkunç kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale Karayolu Helvacı Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y. yönetimindeki TIR, İzmir yönünden Aliağa istikametine seyir halinde olduğu sırada, Barbaros Mahallesi istikametinden gelen A.S. idaresindeki belediye otobüsü ile çarpıştı.

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12 YARALI

Meydana gelen kazada sürücüler İ.Y İle A.S ve otobüs içerisinde bulunan 10 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Menemen ve Aliağa Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan belediye otobüsünün sürücüsü A.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KORKUNÇ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde kavşaktan yola girmeye çalışan belediye otobüsüne, TIR'ın çarptığı anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir Aliağa
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