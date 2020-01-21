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  4. İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

İzmir'in Kiraz ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Yaralılardan Mehmet Emin Tığ (24), 6 aylık hamile eşi Aslı Tığ'ın (25) yanından sağlık ekibi gelene kadar ayrılmadı.

Kazada 6 kişi yaralandı; hamile eşinin yanından ayrılmadı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Kiraz- Ödemiş yolunda meydana geldi. Hasan Tığ (51) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Hatice Sarı'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Hasan Tığ ile araçtaki eşi Hacer (56), oğlu Mehmet Emin, 6 aylık hamile olan gelini Aslı Tığ (25) ve yakını Abdullah Uysal (61) ile diğer sürücü Hatice Sarı yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EŞİNİN BAŞINDAN AYRILMADI

EŞİNİN BAŞINDAN AYRILMADI
Mehmet Emin Tığ, hamile eşi Aslı Tığ'ın başından ayrılmadı.
Sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Tığ ile eşi Hacer Tığ'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
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Kaza izmir Kiraz hamile

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