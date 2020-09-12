HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de feci kaza! Kaldırımda oturan kız otomobilin altında kalıp sürüklendi

İzmir'de feci kaza! Kaldırımda oturan kız otomobilin altında kalıp sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 07:07 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde, 20 yaşındaki Gülşah T., kaldırımda oturduğu sırada bir otomobil genç kıza çarptı. Çarpma sonrası yere düşen genç kız bir süre otomobilin altından kalarak kaldırımda sürüklendi. Feci kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İzmir'de feci kaza! Kaldırımda oturan kız otomobilin altında kalıp sürüklendi

Kaza, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda dün sabah saat 08.32'de meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kaldırımda oturan Gülşah T.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen genç kız, otomobilin altında kalarak bir süre kaldırımda sürüklendi. Genç kız, kaza nedeniyle kazada ağır yaralandı. Otomobil ise bir binanın otopark girişine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gülşah T., gelen sağlık ekiplerinin ilk tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

724dd377d2597b69377747d3b2b089a9

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı ise sokaktaki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kaldırıma çıkarak binanın önünde oturan Gülşah T.'ye çarptığı anlar bulunuyor. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz genç kız, yere düşerek otomobilin altında kalıp sürükleniyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

f0fe0c3fd9753d3f9658214b9d8a8b04

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
Yer Adana: 4 ay önce dini nikahla evlendiği eşini pompalı tüfekle vurduYer Adana: 4 ay önce dini nikahla evlendiği eşini pompalı tüfekle vurdu
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sınav saat kaçta?Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sınav saat kaçta?
En Çok Okunan Haberler
Yalova Belediye Başkanı hakkında yakalama kararı talebi
Yalova Belediye Başkanı hakkında yakalama kararı talebi
Korkutan görüntü! Su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Korkutan görüntü! Su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri!
İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri!
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
FETÖ'nün bölge yapılanmasına operasyon
Düğmeye basıldı, operasyon başladı
Yer Adana: 4 ay önce dini nikahla evlendiği eşini pompalı tüfekle vurdu
Yer Adana: 4 ay önce dini nikahla evlendiği eşini pompalı tüfekle vurdu
Ankara'da yolun karşısına geçmek isteyen kişi, araçların altında kalarak can verdi
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
Dışişleri Bakanlığından Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararına kınama
Türkiye'den Bahreyn'in İsrail kararı sonrası sert sözler
İzmir'de otomobilini denize süren kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İzmir'de otomobilini denize süren kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Servisçilerden İBB binası önünde eylem
Servisçilerden İBB binası önünde eylem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.