HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de feci kaza: Motosiklet ikiye bölündü

İzmir'de feci kaza: Motosiklet ikiye bölündü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 07:07 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Meydana gelen kazada yola savrulan sürücü ve arkasında bulunan yolcu yaralandı. Kazanın olduğu yerde yapılan incelemede, motosikletin ikiye ayrıldığı görüldü.

İzmir'de feci kaza: Motosiklet ikiye bölündü

Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Caddesi ile 617/1 sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Cengin D.(24) idaresindeki motosiklet, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde Bornova yönünden Bayraklı istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Motosikletin refüje çarpması sonucu, sürücü Cengiz D. ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kadın yolcu yola savruldu. Cengiz D. ve kadın yolcu motosiklet ile metrelerce sürüklenirken, kaldırıma çarparak durabildi.

2

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, ağır yaralandığı öğrenilen kadın yolcu ve Cengiz D.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

3

MOTOSİKLET İKİYE AYRILDI

Öte yandan, motosiklet sürücüsü ve kadın yolcunun kask taktığı öğrenilirken, kazanın şiddetini olay yerinde yapılan incelemede ortaya çıktı.

4

Motosikletin çarpmanın etkisiyle ikiye bölündüğü görüldü.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBaba olan Soner Sarıkabayı'nın ilk sözleriBaba olan Soner Sarıkabayı'nın ilk sözleri
Google'dan Oğuz Atay'ın 86. doğum gününe özel doodleGoogle'dan Oğuz Atay'ın 86. doğum gününe özel doodle
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı koronavirüs araştırması: 28 gün bulaşıcı
Çarpıcı koronavirüs araştırması: 28 gün bulaşıcı
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Canınız sağolsun! Direkleri geçemedik...
Canınız sağolsun! Direkleri geçemedik...
Yine karşı çıktılar! İsrail'den çarpıcı F-35 açıklaması
Yine karşı çıktılar! İsrail'den çarpıcı F-35 açıklaması
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Diğer Haberler
Google'dan Oğuz Atay'ın 86. doğum gününe özel doodle
Google'dan Oğuz Atay'ın 86. doğum gününe özel doodle
Fatih'te 4 katı binada yangın
Fatih'te 4 katı binada yangın
Türkiye'den Meis adasının güneyi için NAVTEX hamlesi
Türkiye'den yeni NAVTEX hamlesi
Yüz yüze eğitim öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
Muğla'da arabalarıyla 40 metrelik uçurumdan yuvarlandılar! 3 saatin ardından kurtarıldılar
40 metrelik uçurumdan 3 saatte kurtarıldılar
Hatay'da sigara içmek için çakmağını yakan şahıs feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.