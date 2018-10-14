HABER

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! 18 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 09:16 | Son Güncelleme

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyonun sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 18 kişinin öldüğü, yaralıların bulunduğu bildirildi.

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! 18 ölü

İzmir'de, sabah erken saatlerde, kasasında düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, havalimanı kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kamyon ters dönerken, kazada 18 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, arama ve kurtarma ekibi sevk edildi.

f310510fc42517c03bb56b761ba20f71

02ab4be3481057c0e11e76897d912422

82780d3b82641c7804dabfefadbb7317

Kaynak: DHA

PARTNERİnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'
Türkiye-ABD arasında rahibe krizi! 117 yıl önce...Türkiye-ABD arasında rahibe krizi! 117 yıl önce...
Günlük burç yorumları: 14 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 14 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Aydın'da hareketli dakikalar! Polis sokağa giriş-çıkışı kapattı

Aydın'da hareketli dakikalar! Polis sokağa giriş-çıkışı kapattı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Yahudi aktör ile evlenen Müslüman oyuncuya İsrail'den skandal sözler!

Yahudi aktör ile evlenen Müslüman oyuncuya İsrail'den skandal sözler!

Sokak ortasında kanlı infaz! Katilin kimliği şoke etti!

Sokak ortasında kanlı infaz! Katilin kimliği şoke etti!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran'dan seçim çalışması: Alo ben belediye başkanı!

Kocaeli Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran'dan seçim çalışması: Alo ben belediye başkanı!

Türkiye-ABD arasında rahibe krizi! 117 yıl önce...

Türkiye-ABD arasında rahibe krizi! 117 yıl önce...

Günlük burç yorumları: 14 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 14 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İstanbul'da hangi yollar kapalı? Emniyet açıkladı, işte alternatif güzergahlar

İstanbul'da hangi yollar kapalı? Emniyet açıkladı, işte alternatif güzergahlar

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul'da sis etkili oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.