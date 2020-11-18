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  4. İzmir’de feci kaza! Otomobil takla attı

İzmir’de feci kaza! Otomobil takla attı

18.11.2020 07:50 | Son Güncelleme:
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İzmir’de feci kaza! Otomobil takla attı

İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin takla atması sonucu savrulduğu aracın altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Aliağa ilçesi Kuzey Ege Otoyolu çıkışı bağlantı yolunda meydana geldi. Emre Çoban (26) yönetimindeki otomobil, otoban gişeler bağlantı yolu istikametinden Hürriyet Caddesi yönüne giderken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada savrulan otomobil sürücüsü Çoban, takla atan aracın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çoban’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, Çoban’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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