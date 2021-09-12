İzmir'de feci kaza! Otomobil yön levhasına ok gibi saplandı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Emrez Mahallesi Akçay Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Karabağlar istikametinden Gaziemir yönüne gitmekte olan Savaş Hayrettin A. (34) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına ok gibi saplandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 110 AKS ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine adrese gelen AKS ekiplerince araç içerisinde sıkışan sürücü Savaş Hayrettin A., ve yolcu konumunda bulunan Ogün K. (35) bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, otomobil bulunduğu yerden çekici vasıtası ile kaldırılırken, kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA

