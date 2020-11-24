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İzmir’de feci kaza: Polis memuru hayatını kaybetti

24.11.2020 07:01 | Son Güncelleme:
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İzmir’de feci kaza: Polis memuru hayatını kaybetti

İzmir’in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 00.30 sıralarında Akçay Caddesi Gaziemir yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre Karabağlar istikametinden Gaziemir istikametine seyir halinde olan, Basri Y. idaresindeki kamyon arıza yaptı. Bunun üzerine yolun sağında park haline aldığı araç için şoför Basri Y. yardım için bekledi. Bu sırada seyir halinde olan Mehmet Çeken (46) idaresindeki cip, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks cip hurda yığınına döndü.

POLİS MEMURU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sarnıç Polis Merkezi’nde görevli polis memuru olduğu öğrenilen cip şoförü Mehmet Çeken, kazada olay yerinde hayatını kaybetti. Çeken’in izinli olduğu, otomobili ile evine gittiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kazanın ardından kamyon sürücüsü Basri Y. gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın olduğu yerde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Çeken’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

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