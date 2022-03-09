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  4. İzmir'de feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen adama minibüsün çarpma anı kamerada

İzmir'de feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen adama minibüsün çarpma anı kamerada

09.03.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 64 yaşındaki Eyüp Taş, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Demircili Mahallesi Benzinlik mevkisinde meydana geldi. Tire'den Ödemiş yönüne seyir halinde olan Mehmet Y. yönetimindeki minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Eyüp Taş'a çarptı. Eyüp Taş minibüsün altında kalırken, kazayı görenler durumu sağlık ve jandarama ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Taş'ın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Mehmet Y. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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