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  4. İzmir'de feci olay! Define ararken kazdığı çukura düştü...

İzmir'de feci olay! Define ararken kazdığı çukura düştü...

23.06.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşandı. Define için kaçak kazı yaptığı ileri sürülen bir kişi, kazdığı 10 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti.

İzmir'de feci olay! Define ararken kazdığı çukura düştü...

Olay, dün gece ilçeye bağlı Dereköy Mahallesi Karabel mevkii kırsalında meydana geldi. Sarp arazide define aramak için kaçak kazı yaptığı öne sürülen Murat Yazar (48), define aramak için kazdığı çukura düştü. Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çukurda çalışma başlatan ekipler, güçlükle Yazar'ın düştüğü yere ulaştı. Yapılan kontrolde, Murat Yazar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yazar'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Öte yandan jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede alanda define aramada kullanılan materyaller de ele geçirildi. Ekipler, kazı yapılan alanın kapatılması için gerekli çalışmaları başlatıp, bölgedeki ekip sayısını arttırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

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define İzmir
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