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İzmir'de feci olay! Yaşlı kadına yük treni çarptı... 10 metre savruldu

26.09.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feci olay İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana geldi. 65 yaşındaki Fatma P.'ye İZBAN istasyonunda raylara fazla yaklaşınca yük treni çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan ve ağır yaralanan yaşlı kadın, olayı gören vatandaşların çağırdığı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

İzmir'de feci olay! Yaşlı kadına yük treni çarptı... 10 metre savruldu

Olay, saat 10.30 sıralarında Tepeköy İZBAN İstasyonu'nda meydana geldi. Rayla mesafesini korumadığı iddia edilen Fatma P.'ye yük treni çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan kadın ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun kritik olduğu belirlenen kadın, ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK VAR

Tedavi altına alınan Fatma P.'nin, kalbinin durduğu ancak sağlık ekiplerinin kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. Ayrıca vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırıklar olduğu ve bir ayağının ise çarpmanın etkisiyle kırıldığı bildirilen kadının tedavisi sürüyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)

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