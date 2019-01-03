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İzmir'de feci ölüm! Ekipler hemen müdahale etti ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 09:12 | Son Güncelleme

İzmir'in Balçova ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan araç reflüjde bulundu. Aracın arka koltuğunda sıkışan kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği kazada ön koltukta oturanlar yaralı olarak kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olay yerinde gerekli işlemler yapıldıktan sonra yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil reflüjdeki direğe çarptı

İzmir’de meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.Kaza, bugün saat 02.00 sularında Balçova ilçesinde Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (23) yönetimindeki 10 AL 927 plakalı otomobil, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Yolda kontrolden çıkarak savrulan araç önce kaldırıma ardından elektrik direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AKS ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü A.A. ve ön koltukta oturan E.V.’ye (21) müdahalede bulunurken, arka koltukta bulunan Asrın Velioğlu’nun (21) hayatını kaybettiği belirlendi.
AKS ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü A.A. ve E.V. ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı A.A. ve E.V. durumu iyi olduğunu öğrenildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Asrın Velioğlu’nun cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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izmir trafik kazası

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