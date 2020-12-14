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İzmir'de felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

14.12.2020 11:18 | Son Güncelleme:
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İzmir'de felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'de 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karşıyaka ilçesinde deniz taşması sonucu çok sayıda araç sular altında kaldı. Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri siren çalarak vatandaşları uyarırken sağanak yağışın etkisinin yarına kadar süreceği öğrenildi. Öte yandan felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

İzmir'de 4 gündür aralıklarla süren sağanak yağışın etkisi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde denizin taşması nedeniyle çok sayıda araç sular altında kaldı. Sahil bandında bulunan sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, site otoparkı ve yol kenarındaki araçlar su içerisinde kaldı.

SİREN ÇALINDI

Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri siren çalarak vatandaşları uykusundan uyandırdı ve araçlarının su altında kaldığı konusunda uyardı.

Öte yandan, siren sesine uyanan site sakinleri, araçlarına koşarak otomobillerini kurtarmaya çalıştı. Su altında araçları kalan vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, araçları su altında kalmasından ötürü bazı vatandaşlar çalışmayan araçları çekici yardımıyla çekti.

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RİSK DEVAM EDİYOR

Günün aydınlanmasıyla birlikte felaketin boyutu daha net görüldü. Su altında kalan Mavişehir Mahallesi drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde suların altında kalan araçlar ve deniz suyu dolan siteler görüldü. Sağanak yağışın etkisinin yarına kadar süreceği öğrenildi.

izmir

Kaynak: İHA

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