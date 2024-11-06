HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İzmir’de feribot iskeleye çarptı! Yaralılar var

İzmir’de feribot iskeleye çarptı! Yaralılar var

06.11.2024 00:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir feribotun yanaşma manevrası sırasında iskeleye çarpması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İzmir’de feribot iskeleye çarptı! Yaralılar var

Üçkuyular-Bostanlı iskeleleri arasında saat 18.15 seferini yapan Fethi Sekin feribotu, Bostanlı İskelesi'ne yanaştığı sırada teknik arıza sonucu iskeleye çarptı.

ggfg

2 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI!

Feribotta hasarın oluşmadığı olayda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmiştir:

"Üçkuyular-Bostanlı seferini yapan Fethi Sekin adlı feribotumuz 18.15 seferinde, iskele yanaşma manevrası sırasında kısa süreli teknik arıza yaşanmıştır. Buna rağmen gemi güvenli şekilde iskeleye yanaştırılmıştır. Bu sırada gemi içerisinde emniyet ve güvenlik anonsları yapılmasına rağmen ayakta bekleyen bir kişi ile asansördeki bir yolcumuz hafif yaralanmıştır."Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İzmir feribot
En Çok Okunan Haberler
Çok konuşulan fotoğraf sonrası AK Partili Hüseyin Yayman’dan açıklama!

Çok konuşulan fotoğraf sonrası AK Partili Hüseyin Yayman’dan açıklama!

Hastaneye büyük operasyon! Doktorlar, memurlar, güvenlik personelleri gözaltına alındı: Bir doktor firari

Hastaneye büyük operasyon! Doktorlar, memurlar, güvenlik personelleri gözaltına alındı: Bir doktor firari

Ülkeyi terk edip bakın nereye yerleşti! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Ülkeyi terk edip bakın nereye yerleşti! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Transferde ortalık karıştı! F.Bahçe harekete geçti... Osimhen'e teklif!

Transferde ortalık karıştı! F.Bahçe harekete geçti... Osimhen'e teklif!

Tüm dünyada nefesler tutuldu: ABD seçimlerinde Trump'tan ilk açıklama geldi! "Çok öndeyim ama..."

Tüm dünyada nefesler tutuldu: ABD seçimlerinde Trump'tan ilk açıklama geldi! "Çok öndeyim ama..."

Günlerdir her yerde aranıyordu! Kayıp kadının cansız bedeni samanlıkta bulundu! Dikkat çeken '12 saat' detayı

Günlerdir her yerde aranıyordu! Kayıp kadının cansız bedeni samanlıkta bulundu! Dikkat çeken '12 saat' detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.