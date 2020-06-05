HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 31 gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 31 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 07:06 | Son Güncelleme

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Hücre Evi Yapılanması'na operasyon düzenlendi. Operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 31 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün 'Hücre Evi Yapılanması'na gece saatlerinde operasyon düzenledi. 27 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında mahrem yapı içerisinde görev alan, örgütün gizli haberleşme sistemi olan Bylock'u kullandığı belirlenen, hakkında arama kararı olan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam eden 31 şüpheliyi yakaladı.

Hücre evinde yapılan aramalarda ise cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere, örgüte müzahir kişilerden toplandığı değerlendirilen poşetlenmiş şekilde, toplam 203 bin 950 TL, 68 bin 350 Amerikan Doları, 3 bin 380 Avro ve bir miktar ziynet eşyası ile gizli haberleşme, veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 54 tablet bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandıErdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

En Çok Okunan Haberler

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

Muhabirin sorusu sinirlendirdi! Yayını kesti

Muhabirin sorusu sinirlendirdi! Yayını kesti

Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını Yeşilçam'ın usta oyuncusu canlandıracak

Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını Yeşilçam'ın usta oyuncusu canlandıracak

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Her biri 7 metre uzunluğunda! 'Görüntü aldık çünkü...'

Her biri 7 metre uzunluğunda! 'Görüntü aldık çünkü...'

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Diğer Haberler
Kapadokya’da gökyüzü balonlarla renklendi

Muhteşem görüntüler! Aylar sonra yeniden...

Bursa'da 2 bin 500 personelle dev operasyon

Bursa'da 2 bin 500 personelle dev operasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin seçildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin seçildi

İki gün önce satın aldığı otomobil hurdaya döndü

İki gün önce satın aldığı otomobil hurdaya döndü

Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü 'arazi' kavgasında yeni gelişme

3 kişinin öldüğü 'arazi' kavgasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.