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İzmir'de FETÖ operasyonu! Hücre evlerinde 23 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 08:24 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün hücre evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir'de FETÖ operasyonu! Hücre evlerinde 23 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin örgüt talimatı doğrultusunda saklanmak amacıyla kullandığı hücre evleri tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, Cumhuriyet savcısının talimatı ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 13 bin euro, 2 bin 700 dolar ve 48 bin 650 TL para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan, firari olan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(DHA)

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