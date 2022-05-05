HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de Filiz ile oğlunun öldüğü yangın kundaklama çıktı! 8,5 yıl sonra gelen itiraf: Birlikteliği eşim öğrenince ateşe verdim

İzmir'de Filiz ile oğlunun öldüğü yangın kundaklama çıktı! 8,5 yıl sonra gelen itiraf: Birlikteliği eşim öğrenince ateşe verdim

05.05.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013 yılında İzmir'de Filiz Biçer ile oğlu İsmail Biçer'in evlerindeki yangında hayatlarını kaybettiği olay, 8,5 yıl sonra çözüldü. Evi kundakladığı belirlenen Hakan Gök'ün de aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı. Baş şüpheli Gök, savcılıkta verdiği ifadede suçunu itiraf edip, Biçer ile bir dönem birliktelik yaşadıklarını belirterek, "Bu birlikteliği ailem ve eşim öğrendi. Eşim, çocukları alıp Kars'a gitti. Bunun üzerine Filiz Biçer'in korkup, mahalleden gitmesi için evi ateşe verdim " dedi.

İzmir'de Filiz ile oğlunun öldüğü yangın kundaklama çıktı! 8,5 yıl sonra gelen itiraf: Birlikteliği eşim öğrenince ateşe verdim

Olay, 16 Ekim 2013'te Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde, Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi Ulaştırma Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Filiz Biçer ile oğlu İsmail'in oturduğu evde, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler alevleri söndürüp içeri girince anne ve oğlunun cansız bedenlerini buldu. Savcının incelemesi ve İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Filiz Biçer ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi. Anne-oğulun ölümündeki şüphe üzerine soruşturma başlatıldı, sonuç alınamayınca da dosya rafa kaldırıldı.

Screenshot_9

ÖZEL EKİP DOSYAYI RAFTAN İNDİRDİ

Olaydan 8,5 yıl sonra dosyayı raftan indiren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı özel ekip, yangının çıktığı tarihte mahallede oturan, görgü tanıkları ve şüphelendikleri kişileri yeniden sorguladı. Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından olayın sıradan bir yangın olmadığı, 'tasarlayarak, kundaklama suretiyle' çıktığı belirlendi. Bu yönde yoğunlaşan ekipler, evi Filiz Biçer'in eviyle aynı caddede olan Hakan Gök'ün kundakladığını tespit etti. Biçer ile bir dönem birliktelik yaşayan Gök'ün, bu ilişkiyi eşinin öğrenmesinin ardından evi ateşe verdiği öğrenildi. Alınan ifadeler ve toplanan delillerin ardından İzmir ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Hakan Gök (50) ile S.G., M.G., H.G., H.Ç., N.K., M.Y.K., İ.Ç., E.D. (41), A.D. (49) ve A.D. (56) gözaltına alındı.

Screenshot_11

İTİRAF ETTİLER

Gözaltına alınan 11 şüphelinin olayla ilgili ifadelerine başvuruldu. Şüpheliler Hakan Gök, E.D., A.D. ve A.D. adliyeye sevk edildi, diğer 7 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Baş şüpheli Gök, savcılıkta verdiği ifadede suçunu itiraf edip, Biçer ile bir dönem birliktelik yaşadıklarını belirterek, "Bu birlikteliği ailem ve eşim öğrendi. Eşim, çocukları alıp Kars'a gitti. Bunun üzerine Filiz Biçer'in korkup, mahalleden gitmesi için evi ateşe verdim " dedi.

Screenshot_12

EVİ, BOŞ ZANNETMİŞ

İfadesinde kimseyi öldürme kastı olmadığını, kundaklarken evin boş olduğunu zannettiğini söyleyen Gök ile ona yardım ettikleri belirlenen şüpheliler E.D. ve A.D. tutuklanıp cezaevine gönderildi. A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Screenshot_10

Screenshot_13

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşular şüphelenince içeri girdi! Aile, bu halde bulunduKomşular şüphelenince içeri girdi! Aile, bu halde bulundu
İşte İstanbul'da yaşayan yabancı sayısıİşte İstanbul'da yaşayan yabancı sayısı
Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu! Bakan Yardımcısı açıkladıÜmit Özdağ hakkında suç duyurusu! Bakan Yardımcısı açıkladı
Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram dönüşü sürücüleri üzecek haber!

Bayram dönüşü sürücüleri üzecek haber!

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Saplantılı aşık dehşeti! Asiye'nin son sözü: Kurtar kendini...

Saplantılı aşık dehşeti! Asiye'nin son sözü: Kurtar kendini...

Seyir halindeki gemide kaybolan kaptan, 2,5 gün sonra bulundu

Seyir halindeki gemide kaybolan kaptan, 2,5 gün sonra bulundu

Düğünde akılalmaz an! Eğlencenin ortasında zurnacı kalbinden vuruldu

Düğünde akılalmaz an! Eğlencenin ortasında zurnacı kalbinden vuruldu

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

İlginizi Çekebilir

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

'Bitti!' Acun Ilıcalı'nın sözleri şoke etti

'Bitti!' Acun Ilıcalı'nın sözleri şoke etti

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.