İzmir'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Fırtına İzmir kent merkezinde çeşitli ilçelerde ve semtlerde bazı ağaçların, sokak ve caddelere devrilmesine, binaların çatılarının uçmasına, Karabağlar'da Cennetçeşme semtindeki bir caminin minaresinin ise külah bölümünün devrilmesine neden oldu.