İzmir'de öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar, saat 18.00'den itibaren etkisini artırarak fırtınaya dönüştü.
İzmir'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Fırtına İzmir kent merkezinde çeşitli ilçelerde ve semtlerde bazı ağaçların, sokak ve caddelere devrilmesine, binaların çatılarının uçmasına, Karabağlar'da Cennetçeşme semtindeki bir caminin minaresinin ise külah bölümünün devrilmesine neden oldu.
Devrilen ağaçlar ile uçan çatılar özellikle araçlara zarar verdi.
VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımı hizmeti veren kuruluşu İZDENİZ'den yapılan açıklamada, bugün saat 18.15 itibariyle olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur seferleri dahil tüm seferlerin geçici süre iptal edildiği duyuruldu.
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