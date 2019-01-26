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İzmir'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2019 07:35 | Son Güncelleme

İzmir’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu, bir minarenin ise külah bölümü yıkıldı. İzmir Körfezi'ndeki vapur seferleri de geçici olarak iptal edildi.

İzmir'de öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar, saat 18.00'den itibaren etkisini artırarak fırtınaya dönüştü.

İzmir'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Fırtına İzmir kent merkezinde çeşitli ilçelerde ve semtlerde bazı ağaçların, sokak ve caddelere devrilmesine, binaların çatılarının uçmasına, Karabağlar'da Cennetçeşme semtindeki bir caminin minaresinin ise külah bölümünün devrilmesine neden oldu.
Devrilen ağaçlar ile uçan çatılar özellikle araçlara zarar verdi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımı hizmeti veren kuruluşu İZDENİZ'den yapılan açıklamada, bugün saat 18.15 itibariyle olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur seferleri dahil tüm seferlerin geçici süre iptal edildiği duyuruldu.
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izmir fırtına

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