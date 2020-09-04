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  4. İzmir'de garip olay... Firari hükümlü ağaç kovuğunda yakalandı

İzmir'de garip olay... Firari hükümlü ağaç kovuğunda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 09:13 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.Y., saklandığı çınar ağacının kovuğunda yakalandı.

İzmir'de garip olay... Firari hükümlü ağaç kovuğunda yakalandı

İzmir Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y.'nin Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Kavacık Mahallesi'nde saklandığı bilgisini edindi. Harekete geçen JASAT, mahallede şüpheliyi yakalamak için arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya satmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan A.Y., çınar ağacının kovuğuna yaptığı sığınakta yakalandı. Sığınakta yapılan incelemede, ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. A.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.s

(DHA)

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