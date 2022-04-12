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  4. İzmir'de gasp şüphelisi polisten kaçarken bacağını kırdı

İzmir'de gasp şüphelisi polisten kaçarken bacağını kırdı

12.04.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen Şevket G. (35), polisten kaçarken dere yatağına atlayınca bacağını kırdı. Şevket G.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

İzmir'de gasp şüphelisi polisten kaçarken bacağını kırdı

Olay, saat 15.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi, 2221 Sokak'ta meydana geldi. Yenişehir Pazaryeri yakınlarında yaşlı bir kadına bıçak çekip telefonunu gasbettiği ileri sürülen Şevket G., ihbar üzerine gelen polisleri fark edince kaçmaya başladı. Polisten kurtulmak için yaklaşık 4 metre derinliğindeki dere yatağına atlayan Şevket G., bacağını kırdı.

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Polisler, acı içinde kıvranan Şevket G. için AKS 110 ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Şevket G., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şevket G.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

(DHA)

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