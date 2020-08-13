HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de genç kadını boğarak öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de genç kadını boğarak öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2020 22:05 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, eski karısını öldüren zanlı polise verdiği ilk ifadesinde çocukları kendisine göstermediği için eski karısını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İzmir'de genç kadını boğarak öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi 1185/17 sokakta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Aykut H. isimli şahıs, 2 yıl önce boşandığı iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in (26) evine geldi. Apartmanın ikinci katında annesiyle birlikte oturan evin balkonuna tırmanan şahıs, burada eski eşi Gizem Filiz'i boğarak öldürdü. Daha sonra evden ayrılan zanlı, telefonla polisi arayarak kendisini ihbar etti ardından da Boğaziçi Polis Karakolu'na giderek polise teslim oldu.

katil

KATİL AYKUT H.'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan zanlı Aykut H.'nin polise verdiği ilk ifadede Gizem Filiz'in çocukları kendisine göstermediği ve başka erkeklerle görüştüğünü ileri sürerek cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
5 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu5 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
Balık: Faydaları nelerdir?Balık: Faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Koronavirüs aşısında Rusya'yı şoka sokan gelişme!
Koronavirüs aşısında Rusya'yı şoka sokan gelişme!
En çok vaka olan 5 ilden biri! Yeni yasak kararları
En çok vaka olan 5 ilden biri! Yeni yasak kararları
Bakan Soylu Erdoğan'ın sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu Erdoğan'ın sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Yarım asırlık Türk devi satılıyor
Yarım asırlık Türk devi satılıyor
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi

İlginizi Çekebilir

Kızının düğün gününde öldürüldü
Kızının düğün gününde öldürüldü
8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler
8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler
Kan donduran olay! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı
Kan donduran olay! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı
Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!
Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Edirne'de korkutan görüntü! 'İlk kez böyle gördüm'
Korkutan görüntü! Yok olma riski var: İlk kez böyle gördüm
Çorum'da 5 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
5 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
Alanya'da Sırp turistin esrarengiz ölümü!
Alanya'da Sırp turistin esrarengiz ölümü!
Kahreden kare! 3 kardeş yan yana...
Kahreden kare! 3 kardeş yan yana...
Kanlar içinde yere yığıldı! 3 kişi her yerde aranıyor
Kanlar içinde yere yığıldı! 3 kişi her yerde aranıyor
Henüz 3 yaşındaydı! Huriye'nin acı ölümü
Henüz 3 yaşındaydı! Huriye'nin acı ölümü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.