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İzmir'de gri civa operasyonu! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 11:38 | Son Güncelleme

İzmir Foca'da düzenlenen operasyonda gri civayı satmaya ve almaya çalıştıkları öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı. Ekiplerce olay yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 497 kilo gri civa maddesi ele geçirildi

İzmir'de gri civa operasyonu! Gözaltılar var

Bir istihbaratı değerlendiren Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, bazı kişilerin gri civa satmaya çalıştıkları tespit edildi. Jandarma Genel komutanlığı İstihbarat Grup Komutanlığı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bağarası Mahallesi'nde yapılan operasyonda satıcılar N.K., L.Ç., A.D. ve A.K. ile alıcılar R.O., A.O., D.A. ve İ.Ç. isimli şahıslar pazarlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

DEĞERİ 1 MİLYON TL

Ekiplerce olay yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 497 kilo gri civa maddesi ele geçirildi.Jandarma ekiplerince cumhuriyet savcısının talimatının doğrultusunda N.K., L.Ç., A.D. ve A.K., R.O., A.O., D.A. ve İ.Ç isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği ve ele geçirilen 497 kilo gri civa maddesinin numune alınması sonrası İzmir İl Çevre Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
gri civa izmir

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