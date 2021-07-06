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  4. İzmir'de güldüren pazarlık! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

İzmir'de güldüren pazarlık! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

06.07.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Nehir Şazi'nin (11) kurban pazarlığı yaptığı anlar, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Babasıyla birlikte geçen pazar, Sarnıç'taki kurban pazarına gelen Nehir Şazi, Ramazan Dağgül'ün sahibi olduğu bir boğayı beğendi. Fiyatını sordukları kurbanlık için Dağgül, 17 bin TL isteyince bu sefer sıkı bir pazarlık başladı. Nehir Şazi ile Ramazan Dağgül arasında dakikalarca pazarlık sürdü. Nehir kurbanlığı 15 bin 500 TL'ye almayı başardı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yaklaşık 300 bin kez izlendi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı sosyal medya İzmir
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