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İzmir'de güneş gözlüğü hırsızlığı suçlaması sonrası intihar eden polis memuruyla ilgili Emniyet'ten açıklama

29.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de güneş gözlüğü hırsızlığı suçlamasına maruz kaldığı için intihar eden polis memuruyla ilgili Emniyet'ten açıklama geldi.

İzmir'de güneş gözlüğü hırsızlığı suçlaması sonrası intihar eden polis memuruyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İddiaya göre, Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki polis merkezinde görevli komiser yardımcısı H.Ö.Y., kendine ait bir güneş gözlüğünün polis merkezinde kayıp olduğunu ileri sürerek araştırma başlattı. Polis merkezindeki güvenlik kameralarını inceleyen komiser yardımcısı, gözlüğünün, 21 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen İsmail Zeybek'in (46) aldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, savcılık olayın şeffaf olması gerektiğini vurgulayarak, incelemeyi ilçe jandarma komutanlığına devretti. Jandarma ekipleri, polis merkezindeki memurların ifadesini alırken, şüpheliler arasında bulunan İsmail Zeybek'in evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, Zeybek'in evinden bir güneş gözlüğü çıktı. Zeybek, kendisine ait olan güneş gözlüğünün faturasını gösterirken, komiser yardımcısı H.Ö.Y. de evde bulunan gözlüğün kendisine ait olmadığını belirtti.

GURURUNA YEDİREMEYİP, İNTİHAR ETTİ

Konuya ilişkin soruşturma sürerken, polis memuru İsmail Zeybek, ifadesinin alınması, evinde arama yapılaması ve komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı iddiasını gururuna yediremedi. Zeybek, dün gece saatlerinde evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Zeybek'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zeybek'in ölümünün ardından konuya ilişkin başlatılan soruşturma derinleştirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, soruşturma kapsamında konunun sıralı amirlere bildirildiği, sıralı amirler tarafından söz konusu gözlüğün düşmüş, hata sonucu komiser yardımcısının samimi olduğu arkadaşları tarafından alınmış olabileceği, soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğü, şu ana kadar herhangi bir tespitin olmadığı, titizlikle araştırmanın devam ettiği bildirildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayla ilgili olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan “İzmir’in Çeşme ilçesinde hırsızlıkla suçlanan polis memurunun intihar ettiği” yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği’nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir.

Elim olay, Türk Polis Teşkilatını derinden üzmüştür. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına da sabır dileriz.

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İntihar polis İzmir

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