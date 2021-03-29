İzmir'de güneş gözlüğü hırsızlığı suçlaması sonrası intihar eden polis memuruyla ilgili Emniyet'ten açıklama

Bunun üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, savcılık olayın şeffaf olması gerektiğini vurgulayarak, incelemeyi ilçe jandarma komutanlığına devretti. Jandarma ekipleri, polis merkezindeki memurların ifadesini alırken, şüpheliler arasında bulunan İsmail Zeybek'in evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, Zeybek'in evinden bir güneş gözlüğü çıktı. Zeybek, kendisine ait olan güneş gözlüğünün faturasını gösterirken, komiser yardımcısı H.Ö.Y. de evde bulunan gözlüğün kendisine ait olmadığını belirtti.

İddiaya göre, Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki polis merkezinde görevli komiser yardımcısı H.Ö.Y., kendine ait bir güneş gözlüğünün polis merkezinde kayıp olduğunu ileri sürerek araştırma başlattı. Polis merkezindeki güvenlik kameralarını inceleyen komiser yardımcısı, gözlüğünün, 21 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen İsmail Zeybek'in (46) aldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, soruşturma kapsamında konunun sıralı amirlere bildirildiği, sıralı amirler tarafından söz konusu gözlüğün düşmüş, hata sonucu komiser yardımcısının samimi olduğu arkadaşları tarafından alınmış olabileceği, soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğü, şu ana kadar herhangi bir tespitin olmadığı, titizlikle araştırmanın devam ettiği bildirildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayla ilgili olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan “İzmir’in Çeşme ilçesinde hırsızlıkla suçlanan polis memurunun intihar ettiği” yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği’nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir.

Elim olay, Türk Polis Teşkilatını derinden üzmüştür. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına da sabır dileriz.

