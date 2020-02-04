İzmir'de güpegündüz pompalı dehşeti! O anlar böyle görüntülendi

Edinilen bilgiye göre olay Zeytinlik Mahallesi 1133 Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden iki gruptan da bazı kişiler pompalı tüfekle havaya ateş etti. Çevre sakinleri tarafından taraflar yatıştırılırken olay polis ekiplerine bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

POMPALI DEHŞETİ KAMERADA

Sokak ortasında güpegündüz pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıslar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bazı kişilerin ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş ettikleri anlar ve çevre sakinlerinin araya girdiği görüldü.

(İHA)

