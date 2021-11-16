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  4. İzmir’de güpegündüz silahlı çatışma! Tam ortasında kaldılar

İzmir’de güpegündüz silahlı çatışma! Tam ortasında kaldılar

16.11.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde akrabalar arasında güpegündüz silahlı çatışma çıktı. Çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatışmanın ortasında kalan 2 kişinin kaçmaya çalıştıkları anlar da yer aldı. Yaşanan olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de güpegündüz silahlı çatışma! Tam ortasında kaldılar

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Göksu Mahallesi 682/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında başlayan sözlü sataşma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ardından iki grup pompalı tüfek ve silahlarla birbirlerine ateş açarken, meydana gelen olayda park halindeki hafif ticari araç ile otomobile kurşunlar isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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HAVA DESTEKLİ OPERASYON YAPILDI

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma yürütürken, havadan helikopterin de destek verdiği operasyonda olaya karıştığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen silahlı çatışma bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde bir grubun silahla etrafa ateş açtığı, bu sırada çatışmanın ortasında kalan 2 kişinin saklanarak kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Buca silahlı saldırı
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