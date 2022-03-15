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İzmir'de gürültü kavgası cinayeti! Babadan akılalmaz sözler: Bunları öldür gitsin

15.03.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de komşusu Adem Ateş'i 4 Ocak günü öldüren Kemal Yıldız'a 'silahla kasten öldürme', babası Kazım Yıldız'a ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. 'Çocuk gürültüsü' nedeniyle çıkan tartışmada 71 yaşındaki baba Kazım Yıldız'ın Kemal Yıldız'a ''Ne konuşuyorsun? Bunları öldür gitsin. Başka türlü kurtulamayız. Ben çocuklarına bakarım'' dediği ifade edildi.

İzmir'de gürültü kavgası cinayeti! Babadan akılalmaz sözler: Bunları öldür gitsin

Olay, 4 Ocak günü saat 17.00 sıralarında İzmir'in Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi, 249/1 Sokak'ta meydana geldi. Aynı binada altlı- üstlü oturan Adem Ateş ile komşusu emekli astsubay Kemal Yıldız, 'çocuk gürültüsü' nedeniyle tartıştı. Taraflar, karakola gidip birbirinden şikayetçi olduktan sonra eve döndü. İddiaya göre Ateş, Yıldız’ı dışarıya çağırdı. Çıkan kavgada Yıldız, Ateş'i tabancayla vurarak yaraladı. Ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 ikiz çocuk babası Adem Ateş kurtarılamadı. Saklandığı evde yakalanan Kemal Yıldız ile 'azmettirici' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası Kazım Yıldız (71) tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Kazım Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

''BUNLARI ÖLDÜR GİTSİN''

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; tarafların 'gürültü' nedeniyle birbirleriyle önceden tartıştıkları ve olay günü karakola gidip, şikayetçi oldukları belirtildi. Tarafların ifade verdikten sonra eve döndüğü, bu sırada Ateş'in konuşmak için Yıldız'ı aşağıya çağırdığı aktarıldı. İddianamede, Yıldız'ın da beylik tabancasına bir mermi koyarak aşağıya indiğinin altı çizildi. Çıkan tartışmada Yıldız'ın Ateş'i vurduğu yer aldı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında Kazım Yıldız'ın sanık oğluna, 'Ne konuşuyorsun? Bunları öldür gitsin. Başka türlü kurtulamayız. Sen girer çıkarsın, çocuklarına bakarım' dediği de iddianamede yer aldı.

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SİLAHI KORKUTMAK İÇİN YANINA ALMIŞ

Kazım Yıldız'ın kendisine yöneltilen 'azmettiricilik' suçlamasını kabul etmediği, Kemal Yıldız'ın da silahı korkutmak için yanına aldığını ve çıkan arbede sırasında birden kazara patladığını söylediği belirtildi. Savcı, her ne kadar otopsi raporu çıkmamış da olsa toplanan deliller ve alınan ifadelerin dava açmaya yeterli olduğunu belirterek, tutuklu sanık Kemal Yıldız'a 'silahla kasten öldürme', Kazım Yıldız'a ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Bu arada tutuksuz sanık Kazım Yıldız ile ilgili Adem Ateş'in eşi Senem Ateş'in '100 metreden fazla yaklaşmama' tedbiri aldırdığı, fakat Yıldız'ın uymadığı, bu nedenle şikayetçi olduğu belirtildi.

(DHA)


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