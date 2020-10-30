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  4. İzmir'de hafif ticari araç otomobile çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

İzmir'de hafif ticari araç otomobile çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 07:11 | Son Güncelleme

İzmir'in Balçova ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İzmir'de hafif ticari araç otomobile çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Üçkuyular İskele yakınındaki kavşakta meydana geldi. Ümit Güleç (48) yönetimindeki 35 KF 6605 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Selçuk Çalışkan (29) yönetimindeki 06 MCS 29 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Selçuk Çalışkan ve yolcu konumundaki babası İsmail Çalışkan(59) ile hafif ticari aracın sürücüsü Ümit Güleç ve beraberindeki Sezgin Bilmez yaralandı. Ambulansa alınan yaralılardan Sezgin Bilmez ve Ümit Güleç, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Selçuk ve İsmail Çalışkan ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Çalışkan'ın durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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