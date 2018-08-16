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İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 16:57 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, işe gitmek için otobüs bekleyen trafik polisi S.A., bacağını ısıran köpeğe tabancayla 2 el ateş etti. Köpek kaçarken, çevredekiler otobüsü durdurup, S.A.'ya tepki gösterdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de sokak köpeğine tabancayla vurduğu öne sürülen trafik polisi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre Soğukkuyu'da bir trafik polisi sokak köpeğine ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre olayın ardından bir otobüse binen polis memurunun peşinden gelen bir kadın ve ardından bir erkek, köpeği vurmasına tepki gösterdi.

"SUÇLUSUN, POLİS ÇAĞIRACAĞIZ"

Görüntülerde kadının "Gitmeyeceksin bir yere, suçlusun. Polis çağıracağız, karakola gideceğiz. Şikayetçiyiz senden. Bizim köpeğimize nasıl ateş edersin? Saldırmadı, yalan söylüyorsun" şeklinde tepki gösterdiği görülüyor. Uzun süren tartışmanın ardından trafik polisinin otobüsten indiği görülüyor.

"ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Neşet Dişkaya'nın haberine göre olayla ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada trafik polisi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Polis memurunun kendisine saldırıp ayağından ısıran köpeği panikle vurduğu ve ardından kuduz aşısı olduğu bildirildi. Emniyet yetkilileri, vurulan köpeğin bulunup tedavi edilerek koruma altına alınması için araştırma yapıldığını kaydetti. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
bu pervasızlık ne rezilik kimlere veriliyor bu silahlar adam olan lara verilsin lütfen
yav adam vurmuşsa doğru söylemiştir durduk yere ne diye vursun. Hem o köpek bizim köpek diyen teyze nerde senin köpeğin daha bulamamışlar yalan bedava nasıl olsa. siz hayvanlara vereceğiniz değeri insanlara verseydiniz belki bu durumda olmazdık yazık size yazık.
polisi tebrik etmek lazım. köpek sevicilerin de iki tane bacağına sıkmadığı için ceza vermek lazım.
Bırakalım köpek parçalasın polisi karnı doyunca bırakır polis kim ki bu ülkede zaten.... Duruma bak it bile polisten üstün
Polisin zaten hayvan kadar değeri yok ki! Hayvanın polisi ısırma sahiplerinin polise hakaret ve amirlerinin de cezalandırma hakkı var... Bu meslek kutsal değil arkadaşlar..
iyi yapmış polis bence.o şikayet edenlerin çocuklarını filan ısırsaydı o kopek bakalım ne olcaktı
polisi alnından öpüyorum...
kendini savunmuş napsın adam. bence sahip çıkmadıkları için bizim köpeğimiz diyen 2 kişiden polis şikayetçi olmalı
merak ediyorum aynı durum onların başına gelse ne yapar
ne yapaydı adam can havliyle iki el havaya ateş etmiş köpeğe ateş etmemişya sizde hemen askeri polisi yerden yere vurmaya ne meraklısınız
Ne yapsın adam. Öpücükle mi durdursun...
DELİKANLI POLİS. ANCAK SOKAK KÖPEĞİNE ATEŞ EDER. SUÇLUYA KILINI BİLE KIPIRDATAMAZ...
O polisin yerinde olsam bir kurşunda tepki gösterenlere sıkardım..köpek beni ayağımdan ısıracak kuduzmudur deyilmidir belli olmayacak ben ateş edince birkaç sözde hayvanseverde bana teki gösterecek..
polis eksik iş yapmış. köpeğin sahibini karakola götürmeliymiş. ama nedense tersi olmuş
ulan burada hayvana önem verceğinize insana önem verin ne yapsın adam bacağını ıstırmış vurmasa bacağını koparacak inşallah tepki verenlerin bacağını ıstırır bir köpekde neyin ne olduğunu anlarlar ozaman
polis ya kral o rte den de büyük o ne derse o bütün polislerin köküne kibrit suyu
yahu gerçekten ısırdıysa vurması normal ne yapsın
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