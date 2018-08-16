İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de sokak köpeğine tabancayla vurduğu öne sürülen trafik polisi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre Soğukkuyu'da bir trafik polisi sokak köpeğine ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre olayın ardından bir otobüse binen polis memurunun peşinden gelen bir kadın ve ardından bir erkek, köpeği vurmasına tepki gösterdi.

"SUÇLUSUN, POLİS ÇAĞIRACAĞIZ"

Görüntülerde kadının "Gitmeyeceksin bir yere, suçlusun. Polis çağıracağız, karakola gideceğiz. Şikayetçiyiz senden. Bizim köpeğimize nasıl ateş edersin? Saldırmadı, yalan söylüyorsun" şeklinde tepki gösterdiği görülüyor. Uzun süren tartışmanın ardından trafik polisinin otobüsten indiği görülüyor.

"ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Neşet Dişkaya'nın haberine göre olayla ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada trafik polisi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Polis memurunun kendisine saldırıp ayağından ısıran köpeği panikle vurduğu ve ardından kuduz aşısı olduğu bildirildi. Emniyet yetkilileri, vurulan köpeğin bulunup tedavi edilerek koruma altına alınması için araştırma yapıldığını kaydetti. (DHA)

