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  4. İzmir'de hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuğunu öldüren zanlı yakalandı! Suçunu itiraf etti

İzmir'de hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuğunu öldüren zanlı yakalandı! Suçunu itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 19:25 | Son Güncelleme

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu cinayetin faili yakalandı. Suçunu itiraf eden zanlı ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

İzmir'de hamile kadın ve 5 yaşındaki çocuğunu öldüren zanlı yakalandı! Suçunu itiraf etti

Menemen ilçesinde 4 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu hamile kadın Manar Alahmed (35) ve 5 yaşındaki oğlu Muhammed evde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili Suriyeli ailenin komşusu olduğu öğrenilen baba ve iki oğlu Ş.E., O.E. ve H.E isimli şüpheliler gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayetle ilgili çalışmalarını titizlikle yürüten İzmir polisi, bir şüpheli üzerinde yoğunlaştı. Dün gece saatlerinde gözaltına alınan Suriye uyruklu Y. A. isimli şüpheli yapılan sorgusu sonucu suçunu itiraf etti. Cinayeti hırsızlık için işlediği iddia edilen şahsın, evden çaldığı altınlar Menemen’de bir dere kenarında gömülü olarak bulundu.

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30 yaşında ve evli olduğu öğrenilen zanlının, ifadesinin tamamlanmasının ardından yarın adli makamlara sevk edileceği belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan komşular Ş.E, O.E. ve H.E. ise serbest bırakıldı.

Ayrıca, ‘kadına şiddet’ olaylarına büyük önem veren İzmir Emniyeti, şiddetle mücadele için Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) telefonlara indirilmesi tavsiyesinde bulundu.

(İHA)

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