İzmir'de hareketli anlar! Otomobilini polislerin üzerine sürdü

Polisler olaydan yara almadan kurtulurken, Reyhan Ü., ikinci uygulama noktasındaki polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Polis, aracı durdurmak için lastiklere ateş etti, buna rağmen kaçak sürücü kaldırıma çarptıktan sonra durdu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Reyhan Ü., bütün direnmelerine rağmen yapılan kontrolde 2.09 promil alkollü çıktı. Sürücüye yaptığı ihlaller nedeniyle ceza kesilirken, ehliyetine el konulup, otomobili trafikten men edildi.

Reyhan Ü. ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Ahmet T. (37), otomobil ile Boğaziçi Caddesi'nde seyir halinde olduğu sırada, uygulama yapan polis ekipleri otomobili durdurdu. Trafik polisinin kimlik ve ehliyet talep ettiği sırada, Reyhan Ü. otomobilin polisin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. Otomobilden uzaklaşan trafik polisi, konuyu diğer polis ekiplerine bildirdi. Reyhan Ü.'nün hareket ettiği güzergah üzerinde uygulama yapan polis ekipleri de Reyhan Ü.'yü durdumaya çalıştı ancak ihtarlara uymayan Reyhan Ü. kaçmaya devam etti.