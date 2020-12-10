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  4. İzmir'de hareketli dakikalar! Her şeyi unuttular birbirlerini suçladılar

İzmir'de hareketli dakikalar! Her şeyi unuttular birbirlerini suçladılar

10.12.2020 15:40 | Son Güncelleme:
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İzmir'de hareketli dakikalar! Her şeyi unuttular birbirlerini suçladılar

İZMİR'in Konak ilçesinde, tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, içeride mahsur kalan 'Prenses' isimli köpek, son anda kurtarıldı. Haberi alıp, olay yerine gelen aile fertlerinden ikisi arasında, yangın için birbirlerini suçlamaları üzerine çıkan tartışma, polis ekiplerince sonlandırıldı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında, Ballıkuyu Mahallesi, 1021/1 Sokak'taki tek katlı, müstakil evde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Yangını gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Evde mahsur kaldığı belirlenen Golden Retriever cinsi 'Prenses' isimli köpek itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı. 9 kişilik ailenin yaşadığı evdeki yangın, itfaiye ekiplerince bitişikteki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

EVLERİ YANARKEN BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Yangını haber alarak olay yerine gelen aile fertlerinden C.G. ve K.Y., yangın nedeniyle birbirlerini suçlayarak, tartışmaya başladı. Yaşanan arbede araya giren polis ekiplerince büyümeden sonlandırıldı.

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Ev kullanılmaz hale gelirken, polis yangının nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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(DHA)

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