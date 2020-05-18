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  4. İzmir’de hareketli saatler! 3 saatte ikna oldu

İzmir’de hareketli saatler! 3 saatte ikna oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 02:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, ailevi sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, başına pompalı tüfek dayadı. Şahıs, polis ekiplerinin 3 saat süren çabası sonucu ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 23.30 sıralarında General Kazım Özalp Mahallesi 44/22 sokakta bulunan bir evde meydana geldi.

İddiaya göre ailevi problemleri olan E.B. isimli şahıs, evindeki pompalı tüfeği başına dayayarak kendisini öldürmek istediğini söyledi. Olayı gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 katlı apartmanın 2. katında bulunan E.B.’nin evine giren polis, şahsi ikna etmeye çalışırken diğer polisler de çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı. Bölgeye Özel Harekat polisleri de yönlendirildi.

3 SAAT SONRA İKNA OLDU

Başına pompalı tüfek dayayan E.B. polis ekiplerinin çabası sonucu 3 saat sonra ikna edildi. Apartmandan dışarı çıkartılan şahıs, sağlık kontrolleri yapılmak üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Şahsın sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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