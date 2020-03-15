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  4. İzmir'de hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

İzmir'de hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 00:42 | Son Güncelleme

İzmir’in Bergama ilçesinde taziye evinde yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle 13 kişi hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Sağancı Mahallesinde meydana geldi. Bir süre önce hayatını kaybeden İlyas Türgenci için düzenlenen taziyede dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen vatandaşlar, akşam saatlerinde mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesi acil servisine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan kişilerin hayati tehlikesinin olmadığının ve genel durumlarının da iyi olduğunu dile getiren hastane yetkilileri, 6 kişinin taburcu edildiğini, 7 kişinin de ayakta tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, dağıtılan tavuklu pilavdan çok sayıda vatandaşın yemiş olmasından dolayı gıda zehirlenmesi yaşayan kişi sayısının artabileceği değerlendiriliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Bergama zehirlenme

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