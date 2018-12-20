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İzmir'de hastanede korkutan yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 13:59 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çıkan yangın nedeniyle diyaliz merkezindeki hastalar tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, hastanenin diyaliz merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle merkezde bulunan hastalar tahliye edilerek başka servislere yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

AÇIKLAMA GELDİ

Hastane yetkilileri, saat 13.00 civarında diyaliz bölümünde yoğun duman gördüklerini belirterek birimdeki hastaları hızlı bir şekilde tahliye ettiklerini belirtti.

Olayın duyulması üzerine bazı hasta yakınları da hastaneye geldi.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, olayı yakından takip ettiklerini ve kendisinin de hastaneye geçtiğini belirterek, "Hastane yönetiminin talepleri doğrultusunda ihtiyaç olursa hastaları başka hastanelere nakletmek için 112 Acil Servis ambulansları da hastanede hazır olarak bekliyor." dedi.

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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yangın hastane

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