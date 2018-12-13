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İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 17:46 | Son Güncelleme

İzmir'de, bir ortaokulda matematik öğretmeni olan Y.P.B.'nin (30), ilk çocuğunun doğumu sonrasında, üşümemesi için hemşireler tarafından ayaklarına konulan sıcak su torbasının uzun süre unutulması üzerine 2 topuğunun yanmasıyla ilgili davada, karar verildi. Hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş., 1500'er TL adli para cezasına çarptırıldı.

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Olay, 2016 yılının Şubat ayında, meydana geldi. Matematik öğretmeni Y.P.B., özel bir hastanede sezaryen ile bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sırasında belden aşağısı uyuşturulan ve doğumdan sonra dinlenmesi için odasına alınan Y.P.B., görevli hemşireye üşüdüğünü söyledi. Bunun üzerine hemşire odaya sıcak su torbası (termofor) getirip, her iki ayağının altına bırakıp gitti.

HER İKİ TOPUĞU DA YANDI

Doğum sırasında verilen anestezinin etkisiyle sıcak su torbasının sıcaklığını hissetmeyen Y.P.B., sabaha karşı, narkozun etkisinin geçmesi ile topuklarında çok şiddetli ağrı ve acı başlayınca durumu eşi S.B. ile yakınlarına söyledi. Bunun üzerine sıcak su torbalarının her 2 ayağın topuklarını ağır derecede yaktığı anlaşıldı. Genç anne, her iki ayağında açık yara ve ağır derecede yanık oluştuğu tespit edilince bir başka özel hastaneye götürüldü. Burada tedavisi yapıldı.

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1500'ER TL PARA CEZASI

Öğretmen Y.P.B., avukatları Ersin Gülsoy ve Seyit Ahmet Akyüz aracılığıyla, olayda ihmali bulunanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'ihmali davranışla kasten yaralama ve görevi ihmal' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılığın hazırladığı iddianame, İzmir 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip, hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş. hakkında dava açıldı. Davanın bugün görülen son duruşmasında karar açıklandı. Olayda ihmali bulunduğu tespit edilen hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş.'ye 1500'er TL adli para cezası verildi.

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Y.P.B.'nin avukatı Ersin Gülsoy, cezayı az bulduklarını belirterek, temyiz edeceklerini söyledi. Ayrıca hastane ve sanık hemşirelere 100 bin TL'lik tazminat davası açacaklarını belirtti.

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