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İzmir'de hastanede yangın! Hastalar tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 12:51 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle hastalar tahliye edilirken ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesi Üçyol semtindeki 7 katlı hastanenin çatısından duman yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiyenin vinçle ve bina içinden müdahale ettiği yangında yoğun duman nedeniyle hastaların tahliyesine karar verildi.

Hastalar, çok sayıda ambulansla çevre hastanelere taşınırken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Alevlerden zarar görme ihtimali bulunan tıbbi cihazlar da binadan çıkarıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 20 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken hasta nakli esnasında ambulansın çarptığı hastane görevlisi hafif yaralandı.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Başhekim Dr. Nuri Nasır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının binanın çatısındaki havalandırma cihazlarının bulunduğu bölümde çıktığını söyledi.

Çıkış nedeni konusunda teknik ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirten Nasır, "Çatı katında çıkan yangın hastanenin hiçbir bölümüne sirayet etmedi, çok şükür, can kaybımız yok. Yeni doğan yoğun bakımda 42 bebek ve 27 erişkin yoğun bakım hastasıyla diğer bölümlerde yatan 10 hastamızı tahliye ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA-DHA

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