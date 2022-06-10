İzmir'de 'havlayan köpek' cinayeti! Akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü

Kan donduran olay, saat 16.00 sıralarında Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ali İhsan K., 4 gün önce evinin bahçesinde köpek besleyen komşusu Yahya Köşek’e, "Parka giderken torunlarım köpekten korkuyor" diyerek tepki gösterdi. Köşek’in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında kavga çıktı. Bu kavganın ardından bugün Ali İhsan K.’ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce tabancasını çıkaran Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'ye tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.’yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

‘OLAY TAMAMEN KÖPEK YÜZÜNDEN’

Ali İhsan K.'nin yeğeni Ömer K., "Yahya Köşek'in köpeği havlayınca amcamın torunu korkuyor. Küfürleşiyorlar. 3-4 gündür Yahya Köşek amcamın yolunu beklemiş. Tehdit etmiş. Amcamla tekrar karşılaştıklarında kavga ediyorlar ve amcam tabancasını alıp Yahya Köşek'e, hanımına ve kızına ateş ediyor. Olay tamamen köpek yüzünden. O kişiler bizim hem akrabamız hem köylümüzdü. Üzücü bir olay yaşandı" dedi.

"3'Ü DE YARALIYDI"

Olayın görgü tanıklarından Nihal Sarızeybek ise, "Annemi ziyarete gelmiştim. Sesleri duydum. Evden dışarı çıktığımda silahlar patladı. Bu kişiler aynı köyden, akrabalar. Bir köpek yüzünden kavga etmişler. İlk başta silah sesleri nedeniyle gitmedim. Bağırışları duyup gittiğimde Funda, annesi ve babasının vurulduğunu gördüm. Funda çocukluk arkadaşımdı. Baktığımda nabzı çok yavaş atıyordu. Babası ve annesi de yaralıydı. Bahsedilen köpek sokak köpeği değildi. Fundaların baktığı köpekti" diye konuştu.

SALDIRI ANINI GÖRÜNTÜLEDİ

Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, Ali İhsan K.’nin elinde tabancayla 3 kişiyi vurduğu ve ailenin diğer üyelerinin ona engel olmak istediği anlar yer aldı.

(DHA)

