İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye otobüsleri ile çöp kamyonları bir süre kontak kapattı. Otobüslerin çalışmaması kent genelinde vatandaşların mağduriyeti ve trafik sıkışıklığına neden oldu.

İşçilerin gözaltına alınmasını protesto eden işçiler DİSK'in cep telefonlarına attığı mesaj ve sosyal medya paylaşımıyla yaptığı çağrı üzerine iş bırakma eylemi yaptı.

Burada basın açıklaması yapmak isteyenleri uyaran polis ekipleri, açıklamanın Valilik tarafından izin verilen bölgede yapılmasını istedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel-İş sendikası üyeleri, devam eden TİS sürecinde belediye yönetiminin sendikanın yetkisine yaptığı itirazı protesto için belediye binası önünde toplandı.

Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, sendikalarının İZENERJİ'de 15 yıla yakın bir süredir yetkili olduğunu, 7'inci dönem TİS sürecini başlatmak için bakanlıktan yetki aldığını ancak işverenin bu yetkiye itiraz ettiğini söyledi.

Yıldız, şöyle konuştu:

"Belediye yönetiminin itiraz gerekçesi 696 sayılı KHK ile belediye şirketine yani İZENERJİ'ye geçişleri yapılan işçilerin de yetki tespiti sayısına dahil edilmesidir. Bir başka ifadeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi taşerondan geçiş yapan işçilerin toplu sözleşme düzenine dahil edilmesine karşı çıkmaktadır. Yetki itirazı geri çekilene kadar sendikamız ve İZENERJİ işçileri bundan sonra İzmir'in her noktasında eylemlerini ve mücadelesini ortaya koyacak. Önümüzdeki haftadan itibaren iş bırakma dahil olmak üzere her türlü mücadele bizim için demokratik ve meşru bir haktır."

Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yaptıkları görüşmelerde yetki itirazını geri çekeceklerini söylediğini ancak bunu yapmadığını da ileri sürdü.