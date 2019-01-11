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İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 16:25 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile belediye bünyesindeki İZENERJİ şirketinde örgütlü Genel-İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde belediye yönetimi ile sendika arasındaki yetki tartışması nedeniyle işçiler eylem yaptı.

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

Sendikanın çağrısı üzerine kent genelindeki belediye otobüsleri ve çöp kamyonları bir süre kontak kapattı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel-İş sendikası üyeleri, devam eden TİS sürecinde belediye yönetiminin sendikanın yetkisine yaptığı itirazı protesto için belediye binası önünde toplandı.

Burada basın açıklaması yapmak isteyenleri uyaran polis ekipleri, açıklamanın Valilik tarafından izin verilen bölgede yapılmasını istedi.

Taleplerinde ısrarcı olan ve belediye binasına girmeye çalışan işçilere polisin müdahalesinde 8 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYE OTOBÜSLERİ KONTAK KAPATTI

İşçilerin gözaltına alınmasını protesto eden işçiler DİSK'in cep telefonlarına attığı mesaj ve sosyal medya paylaşımıyla yaptığı çağrı üzerine iş bırakma eylemi yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye otobüsleri ile çöp kamyonları bir süre kontak kapattı. Otobüslerin çalışmaması kent genelinde vatandaşların mağduriyeti ve trafik sıkışıklığına neden oldu.

Kent genelindeki bazı çöp kamyonları da belediye yakınındaki Konak Tüneli girişine park edildi.

Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, sendikalarının İZENERJİ'de 15 yıla yakın bir süredir yetkili olduğunu, 7'inci dönem TİS sürecini başlatmak için bakanlıktan yetki aldığını ancak işverenin bu yetkiye itiraz ettiğini söyledi.

Yıldız, şöyle konuştu:

"Belediye yönetiminin itiraz gerekçesi 696 sayılı KHK ile belediye şirketine yani İZENERJİ'ye geçişleri yapılan işçilerin de yetki tespiti sayısına dahil edilmesidir. Bir başka ifadeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi taşerondan geçiş yapan işçilerin toplu sözleşme düzenine dahil edilmesine karşı çıkmaktadır. Yetki itirazı geri çekilene kadar sendikamız ve İZENERJİ işçileri bundan sonra İzmir'in her noktasında eylemlerini ve mücadelesini ortaya koyacak. Önümüzdeki haftadan itibaren iş bırakma dahil olmak üzere her türlü mücadele bizim için demokratik ve meşru bir haktır."

Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yaptıkları görüşmelerde yetki itirazını geri çekeceklerini söylediğini ancak bunu yapmadığını da ileri sürdü.

İşçiler, basın açıklaması sonrası gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılacağının belirtilmesi üzerine dağılarak işlerine geri döndü. Belediye otobüsü ve çöp kamyonları da sendikadan atılan mesajlar sonrası hizmet vermeye devam etti.

İşçilerin eylemine CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko ile Atilla Sertel de destek verdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan konuya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de "zorunlu açıklama" başlığıyla yapılan açıklamada, "DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği basın açıklaması sırasında yaşanan polis müdahalesinin bazı yayın organlarında okuyuculara 'İzmir'de işçiler belediye binasını bastı' başlığıyla servis edilmesi doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, eyleme Aziz Kocaoğlu'nun engel olmak istediği iddialarının gerçeği yansıtmadığı, Kocaoğlu'nun eyleme müdahil olmadığı, engelleme gibi bir tavır içine girmediği de ifade edildi.

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