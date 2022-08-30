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İzmir'de helikopter kazası! Pilot ve yardımcı pilot yaralandı

30.08.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çiğli ilçesinde korkutan bir helikopter kazası yaşandı. Kalkışa hazırlanan helikopter, pilotun kontrolünden çıkıp kendi etrafında döndükten sonra sağa doğru yan yattı. Helikopterin yere çarpan pervanesi parçalanırken, yaralanan pilot ve yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı. İşte olayın detayları...

İzmir'de helikopter kazası! Pilot ve yardımcı pilot yaralandı

Feci kaza, saat 15.00 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasının arazisinde meydana geldi.

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Ambalaj fabrikasına ait helikopter, havalanmaya hazırlanırken, bilinmeyen nedenle pilotun kontrolünden çıktı.

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Kendi etrafından dönen helikopter yan yattı, pervanesi yere çarptı.

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Pervane parçalanırken, yaralanan pilot ile yardımcı pilot kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

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İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Pilotlar ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

(DHA)

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İzmir helikopter helikopter kazası
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