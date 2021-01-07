HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İzmir'de hurdacıların demir kavgası meydan savaşına döndü

İzmir'de hurdacıların demir kavgası meydan savaşına döndü

07.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de, yıkılan binanın enkazında demirleri paylaşamayan iki hurdacı grup, taş ve sopalarla birbirine girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kavga anları, adeta meydan muharebesini andırdı.

İzmir’de, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerindeki bir bina ağır hasar aldı ve kararın ardından yıkıldı. Enkaz başında ise demirleri toplamak isteyen hurdacılar arasında anlaşmazlık çıktı. Hurdacılar arasındaki tartışma biranda kavgaya dönüştü. Demirleri kimin toplayacağı konusunda anlaşamayan hurdacılar, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

TAŞLAR HAVADA UÇUŞTU 2 KİŞİ YARALANDI, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Kavgada 2 kişi kafasından taşla yaralandı, çevrede park halinde bulunan 5 araç ise atılan taşlarla hasar aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırdı.

Olayın ardından kavganın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde birbirlerine taş ve sopalarla saldıran grubun kavgası, adeta meydan muharebesini andırdı.

"YAKLAŞIK OLARAK 20 BİN TL CİVARINDA BİR HASARIMIZ VAR"

Taşlı sopalı kavgada arabası zarar gören Ercüment Yıldırım, “Olaydan binadaki komşularımız sayesinde haberimiz oldu. Aşağı indiğimizde olay bitmek üzereydi. Çok fazla polis memuru gelmişti. Park halinde olan 5 araç zarar gördü. Burada günlerdir süren bir moloz savaşı var. O gün de artık tavan noktaya geldi olaylar. Toplamaya gelen hurdacılar kavgaya tutuşmuşlar. Benim aracım da burada park halindeydi. Camlarında ve tavanın kırıklar vardı. Yaklaşık olarak 20 bin TL civarında bir hasarımız var. Bunu yapanlardan davacı olduk. Burada sürekli bir hurdacılarla sıkıntı yaşıyoruz. Deprem olalı 2 ay oldu; ama biz hala depremi yaşıyoruz” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Driftin bedeli ağır olduDriftin bedeli ağır oldu
WPS ile bağlanma nasıl yapılır?WPS ile bağlanma nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

65 yaş üstü kadın tüm ısrarlara rağmen otobüsten inmedi

Tüm ısarlara rağmen ikna edilemedi

Sultanbeyli'de drift görüntülerini paylaşan kişi gözaltına alındı

Driftin bedeli ağır oldu

Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü!

Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü!

İstanbul'da esnafı şaşırtan hırsızlık! Müşteri gibi gelip mandalina ve ıspanak çaldı

Esnaf şaşkın! Müşteri gibi gelip...

İşte Türkiye’nin en kısa sokağı! 23 adımda bitiyor

İşte Türkiye’nin en kısa sokağı! 23 adımda bitiyor

Hava olaylarına Türkçe isim dönemi: Ahmet

Hava olaylarına Türkçe isim dönemi: Ahmet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.