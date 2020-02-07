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  4. İzmir'de iğrenç iddia! Sucu idrarını damacanaya yaptı

İzmir'de iğrenç iddia! Sucu idrarını damacanaya yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 12:30 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde, apartman dairesine sipariş üzerine su getiren kişinin, müşteriden aldığı boş damacanaya, asansörde idrarını yaptığı iddia edildi. Bu anlar, asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

Buca'nın Evka 1 Mahallesi'nde bulunan toplu konuttaki daireden, telefonla damacana su sipariş edildi. Bunun üzerine firmadan eve su getiren kişi, ödeme sonrası bina sakininden boş damacanayı aldı.

ASANSÖR'DE İDRARINI DAMACANAYA YAPTI

Asansöre binen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, boş damacanaya idrarını yaptı ardından da ters çevirip, yere döktü. Asansörden inen sucu, binadan ayrıldı.

KOKUDAN RAHATSIZ OLUP, GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİLER

Bir süre sonra asansöre binip, idrar kokusu alarak, rahatsız olan bina sakinleri, kamera kayıtlarını izledi.

Asansör kamerasına yansıyan görüntülerde sucunun, arkasını dönüp, boş damacanayı önüne aldığı ardından da ters çevirdiği anlar yer aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Damacana sucu idrar

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Neden bu kadar iğrençlikler üssü İZMİR?
@aalo çünkü orası chp'nin kalbi, laik, çağdaş, medeni, avrupalı.
arkadaş aklınıza şaşarım ya bu zihniyet yüzüne işte durduğumuz yerde sayıyoruz he izmir heee
Şehir ile değil kişilik ile alakalı. Normal olan hiç kimse bunu yapmaz. Allah hiç kimsenin akıl sağlığını bozmasın.
ulan ne iğrenç insanlar var ya sonra al o damacanayı millete su içir.. o yüzden gıda yeme içme konusunda çok dikkatli olmak lazım..
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