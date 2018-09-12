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İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 09:27 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde, birlikte yaşadığı Y.K.'nin (34) kızı C.Y.'ye (6) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan, suçlamaları kabul etmeyen G.K.'nin (38) tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında mağdur çocuk dinlenecek.

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

Buca'nın Kuruçeşme Mahallesi'ndeki evde oturan G.K.'nin, 3 yıl boyunca, birlikte yaşadığı Y.K.'nin kızı olan C.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. C.Y.'nin biyolojik babası olan M.Y., kızının istismara uğradığını kendisine anlattığını öne sürerek konuyu yargıya taşıdı. Baba M.Y., olayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

G.K. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın geçen mayıs ayında yapılan ilk duruşmasına katılan tutuksuz sanık G.K., hakkındaki iddiaları kabul etmedi, suçlamanın asılsız olduğunu belirtti. Anne Y.K. de olayın asılsız olduğunu ve kızının velayetini babası M.Y.'ye vermek istemediği için böyle bir suçlama yapıldığını ileri sürdü. Davanın, ikinci duruşmasında, minik C.Y.'nin dinleneceği belirtildi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği'nin (UCİM) de müdahillik talebinde bulunacağını açıkladığı davanın duruşması, 13 Eylül Perşembe günü yapılacak.

'BİZLERE BİLDİRİN'

Baba M.Y.'nin ilk duruşmanın ardından yardım istediği UCİM'in İzmir Hukuk Sorumlusu Avukat İpek Kul, çocuklara karşı işlenen bu tür suçlar karşısında mağdurların kendilerine ulaşmalarını isteyerek, "Bizler hem hukuki hem de psikolojik olarak her türlü yardımı vermeye hazırız. UCİM'in internet sitesi olan, 'www.ucim.org.tr' adresinden bizlere her türlü istismarı ihbar edebilirler" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Buca cinsel istismar

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