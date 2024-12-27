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  4. İzmir'de iğrenç olay! Bisikletli sapık tutuklandı

İzmir'de iğrenç olay! Bisikletli sapık tutuklandı

27.12.2024 22:42
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İzmir'de bir kadın, arkasından bisikletle gelen bir şahsın tacizine uğradı. Ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan sapık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de iğrenç olay! Bisikletli sapık tutuklandı

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/9 sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen 26 yaşındaki N.Ş., bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından elle taciz edildi. Neye uğradığını şaşıran kadın, daha sonra çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kaydını aldı. N.Ş. polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Taciz anı iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sokakta yürüyen N.Ş.'nin bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından taciz edildiği anlar yer aldı.

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GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kameralarından yüzü belli olan tacizci, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından tespit edildi. Kimliği belirlenen tacizci İ.K. (27) polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İ.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir cinsel taciz
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